Durante il funerale, l’ex calciatore John Arne Riise ha portato la bara del padre sulle spalle mentre veniva eseguita la canzone “You’ll Never Walk Alone”. Al momento del saluto, Riise si è commosso, piangendo visibilmente davanti ai presenti. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di amici e familiari, che hanno assistito all’ultimo addio al defunto. L’evento si è concluso con un lungo applauso.

L’ex giocatore di Roma e Liverpool John Arne Riise ha dato l’ultimo saluto al padre scomparso a causa del cancro con un gesto che ha colpito il web: durante il funerale ha portato la bara sulle spalle mentre veniva suonata “You’ll Never Walk Alone”. Nei giorni precedenti aveva ricordato il genitore con un messaggio toccante pubblicato sui social: "Con il cuore spezzato. Triste. Devastato. Sto piangendo. Oggi il mio fantastico papà è morto. Il cancro l'ha preso velocemente ma ha avuto la sua famiglia stretta e i suoi figli intorno a sé fino alla fine. L'essere umano più simpatico e gentile che io abbia mai visto. Ti amo papà e mi mancherai! Mi prenderò cura della famiglia per te". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Riise in lacrime al funerale del padre: porta la bara sulle note di “You’ll Never Walk Alone”

Leggi anche: Lacrime e al funerale del piccolo Domenico, il particolare sulla bara. Presente Giorgia Meloni

“Cosa hanno messo sulla bara bianca”. Lacrime e gelo al funerale del piccolo Domenico, poi il gesto di Giorgia Meloni alla mammaLa vicenda del piccolo Domenico ha segnato profondamente la comunità locale, che nei giorni successivi alla tragedia si è stretta attorno alla...

The bankrupt girl gave a male model an IOU after a one-night stand, but repaid it with herself.