Cortona a Fumetti gli studenti raccontano la storia della città con arte e creatività

Cortona a Fumetti nasce dalla passione degli studenti per l’arte e la storia locale. La causa è il desiderio di far conoscere ai giovani le radici della città attraverso il disegno e la narrazione visiva. Gli studenti dei Licei artistici di Cortona e Arezzo, insieme alle scuole di Camucia e Terontola, creano fumetti che ritraggono eventi storici e personaggi locali. Ogni tavola diventa un modo per approfondire le proprie origini, rendendo la storia accessibile e coinvolgente. Il progetto si conclude con una mostra aperta al pubblico nel centro cittadino.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio storico e culturale di Cortona - dichiara l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati - offrendo agli studenti l’opportunità di reinterpretare miti, personaggi e momenti fondamentali della storia locale con uno sguardo contemporaneo e personale. Durante sette incontri laboratoriali, gli studenti realizzeranno tavole a fumetti originali, frutto di ricerca, studio e creatività artistica”. Il progetto, condiviso e promosso da Cortona Sviluppo, associazione Il Minotauro e dell’Amministrazione comunale tramite l'ufficio Cultura, è organizzato e coordinato da Max Monteduro e sviluppato insieme a Francesca Carità.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creativitàIl progetto “Cortona a Fumetti” nasce dall’idea di usare i fumetti per raccontare la storia locale. Festival della creatività: studenti delle scuole esplorano nuovi mondi attraverso l’immaginazione e l’arte visivaDal 23 al 28 marzo Ravenna si trasforma in un grande cinema all’aperto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creativitàIniziativa per le scuole superiori di primo e secondo grado con gli illustratori del Comics Festival ... msn.com Cortona Comics: gli eroi dei fumetti tornano protagonistiCortona Comics concede il bis con i big del fumetto e della musica. Apre oggi la seconda avventura del fumetto nella città della Valdichiana e proporrà due fine settimana di appuntamenti, il primo ... lanazione.it SR 71. . TONY PITONY AL CORTONA COMICS È ufficiale, Tony Pitony sarà uno dei protagonisti del concerto di Cortona Comics, in programma il prossimo 5 giugno allo stadio Santi Tiezzi. Dopo Tananai, Alfa, Achille Lauro, Clara e Ghali sarà la volta facebook