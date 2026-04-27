Due uomini sono stati denunciati a Montegranaro dopo aver percorso circa 600 km con un'auto sequestrata. Durante il tragitto, i sigilli dell’auto sono stati manomessi per evitare il fermo. La polizia ha intercettato e fermato i due soggetti lungo il percorso, sottolineando come abbiano agito illegalmente per proseguire il viaggio. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

? Cosa sapere Due uomini denunciati a Montegranaro per aver percorso 600 km con un'auto sequestrata.. Il veicolo con i sigilli manomessi è ora sottoposto a nuova confisca dai Carabinieri.. I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due uomini di circa 40 anni a Montegranaro dopo che un’auto sottoposta a sequestro è stata utilizzata per percorrere 600 chilometri nonostante i sigilli fossero stati manomessi. Il controllo stradale ha messo in luce una violazione dei doveri su cose sottoposte a sequestro e la violazione dei sigilli, avvenuta in concorso tra i due soggetti coinvolti. L’autovettura, che era stata colpita da un fermo amministrativo e affidata ufficialmente alla custodia di uno dei due uomini, non si trovava nel luogo dove doveva essere custodita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga su un’auto sequestrata: 600 km illegali e sigilli manomessi

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