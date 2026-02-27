Tenta la fuga all’alt dei carabinieri | beccato 45enne dopo inseguimento Sequestrata l' auto

Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la via Domiziana al km 30+800, i carabinieri hanno fermato un 45enne di origini nigeriane. L’uomo ha tentato di scappare durante un controllo e, dopo un inseguimento, è stato raggiunto e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. L’auto utilizzata dall’uomo è stata sequestrata.

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, 26 febbraio 2026, lungo la via Domiziana all’altezza del km 30+800, quando i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà un 45enne di origini nigeriane, ritenuto responsabile di resistenza a. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Fondi, tenta la fuga all’alt e finisce contro un’auto parcheggiata: l’inseguimento Senza patente e assicurazione, tenta la fuga all’Alt dei carabinieri: 40enne denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoHa tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, ma la fuga è durata solo pochi metri. Carabinieri lo fermano dopo un inseguimento folle! #carabinieri Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Fondi, tenta la fuga all’alt e finisce contro un’auto parcheggiata: l’inseguimento; GALATINA, TENTA LA FUGA ALL’ALT DELLA POLIZIA: SCATTA IL FOGLIO DI VIA; Tenta la fuga in moto, inseguimento a Gatteo; Napoli, detenuto tenta fuga da Nisida durante un permesso: bloccato. Brucia i cavi di rame e tenta la fuga, ai domiciliari 45enne a GelaMartedì scorso la Polizia di Stato ah arrestato un uomo colto in flagranza a bruciare dei cavi di rame, tenta la fuga ma viene arrestato. newsicilia.it Fondi, tenta la fuga all’alt e finisce contro un’auto parcheggiata: l’inseguimentoFondi, 25 febbraio 2026 – Nella giornata di ieri i carabinieri della Tenenza di Fondi, con l’ausilio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina, hanno deferito in stato di libertà ... ilfaroonline.it Foggia, banda armata tenta la rapina in una ditta di spedizioni: malviventi in fuga senza il bottino x.com Crotone, scippa una donna in centro e tenta la fuga: fermato dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook