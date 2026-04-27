Nella giornata del 27 aprile, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni nei boschi di Campiglia Marittima. L’arresto è avvenuto durante un’attività di controllo e ricognizione nella zona. L’uomo ha tentato di scappare tra gli alberi, ma è stato fermato dai militari. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti durante l’intervento.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano spacciatore di 35 anni nei boschi di Campiglia Marittima il 27 aprile.. Sequestrati 150 grammi di hashish e cocaina con obbligo di dimora a Pisa.. I carabinieri del NORM della Compagnia di Piombino hanno arrestato un uomo di 35 anni di origini straniere a Campiglia Marittima, fermato dopo un tentativo di fuga tra i boschi mentre era impegnato in attività di spaccio. L’operazione, avvenuta il 27 aprile 2026, ha preso il via grazie al monitoraggio costante di un’area boschiva dove i militari avevano notato movimenti sospetti e un flusso insolito di persone. L’indagine mirata, condotta con l’impiego di personale in abiti civili per non destare allarmi, ha permesso di identificare il presunto spacciatore proprio nel momento in cui stava lasciando la zona verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga nei boschi e resistenza: arrestato spacciatore a Campiglia

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