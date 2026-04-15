Orsenigo il delivery della droga nei boschi | arrestato spacciatore 47enne

Nella giornata del 15 aprile 2026, la Squadra Mobile di Como ha effettuato un'operazione nei boschi di Orsenigo, arrestando un uomo di 47 anni accusato di spaccio di droga. Durante l'intervento sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’attività si inserisce in un’operazione più ampia di contrasto allo spaccio nella zona.

Orsenigo (Como), 15 aprile 2026 – L'ultimo blitz nei boschi condotto dalla Squadra Mobile di Como, nella tarda serata di ieri, ha portato all'arrestato di uno spacciatore marocchino di 47 anni irregolare, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il controllo è stato fatto nelle aree boschive di Orsenigo, ed è partito da una serie di accertamenti svolte nelle aree limitrofe. L'attività di spaccio, in particolare, era stata notata nelle zone di Anzano del Parco e Albavilla, finendo fin da subito per concentrare l'attenzione sugli spostamenti del quarantasettenne, che si muoveva su un'auto, tra Castelmarte alle aree boschive dei Comuni vicini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a OrsenigoUn arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ieri sera dalla Polizia... Turni, ruoli e via di fuga: così spacciavano nei boschi di Merone, nel blitz arrestato il "custode" della drogaOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive: documentata l’organizzazione dello spaccio, fermato il “custode” della droga dopo un...