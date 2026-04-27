Fuga dal Papardo e investimento | famiglia denuncia l’ospedale

Una persona di 34 anni è stata investita sulla Statale 113 vicino Mortelle dopo aver abbandonato l’ospedale Papardo. La famiglia ha presentato un esposto contro la struttura sanitaria, accusandola di mancanza di vigilanza e di insufficienza di posti letto. La vicenda ha suscitato attenzione nelle autorità locali, che stanno verificando i dettagli dell’accaduto. La prognosi dell’uomo non è ancora stata comunicata ufficialmente.

? Cosa sapere Un uomo di 34 anni investito sulla Statale 113 vicino Mortelle dopo fuga dal Papardo.. La famiglia presenta esposto contro l'ospedale per mancanza di vigilanza e carenza di posti letto.. Un uomo di 34 anni, colpito da disturbi psichiatrici, è finito vittima di un brutto investimento da parte di un camion sulla Statale 113 nei pressi di Mortelle, dopo essersi allontanato dal pronto soccorso del Papardo nella notte del 9 aprile. Il giovane, che era stato portato in ospedale a seguito di una crisi, si trovava in attesa di un posto letto nei reparti specialistici della zona nord o presso il Policlinico di Messina. Poiché era considerato collaborante e non era stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio, la struttura ha precisato che non sussistevano i presupposti per una vigilanza diversa da quella ordinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga dal Papardo e investimento: famiglia denuncia l’ospedale Notizie correlate Ospedale Papardo, dossier della Fp Cgil su criticità e osservazioniProsegue con determinazione l'impegno sindacale per il futuro dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. Acr Messina regala 500 biglietti ai dipendenti dell’Ospedale PapardoIl gesto dell’Acr Messina premia il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e rafforza il legame tra istituzione, squadra e comunità locale Un...