Acr Messina regala 500 biglietti ai dipendenti dell’Ospedale Papardo

L’Acr Messina ha deciso di premiare i dipendenti dell’Ospedale Papardo con 500 biglietti per la partita di domenica 22 febbraio. La causa di questa iniziativa è il desiderio di mostrare gratitudine ai professionisti del settore sanitario che lavorano duramente, soprattutto in un periodo difficile. La società sportiva ha distribuito i biglietti gratuitamente, riservandoli ai primi che si sono presentati. Questo gesto ha suscitato entusiasmo tra gli operatori, che hanno ricevuto i tagliandi direttamente al loro posto di lavoro. La donazione rimarrà valida fino a esaurimento delle scorte.

Il gesto dell'Acr Messina premia il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e rafforza il legame tra istituzione, squadra e comunità locale Un ringraziamento particolare è rivolto a Justin Davis e Morris Pagniello, che con la loro presenza hanno rafforzato il legame tra istituzione sanitaria e territorio.