FTMining ha lanciato un servizio di mining gratuito per i detentori di BTC ETHXRP e DOGE con guadagni giornalieri fino a 9.900 dollari?

FTMining ha annunciato il lancio di un servizio di mining gratuito rivolto ai possessori di Bitcoin, Ethereum, Ripple e Dogecoin. Il servizio permette di ottenere guadagni giornalieri fino a 9.900 dollari senza dover acquistare hardware o possedere competenze specifiche nel settore. La piattaforma si rivolge a chi desidera ottenere un reddito passivo attraverso il mining senza investimenti iniziali significativi.

Il nuovo servizio di mining gratuito di FTMining consente ai detentori di BTC, ETH e DOGE di guadagnare facilmente un reddito passivo senza la necessità di costose attrezzature o competenze tecniche. Con la diffusione globale delle criptovalute, sempre più investitori stanno iniziando a interessarsi a come ottenere un reddito passivo stabile senza la necessità di attrezzature costose o competenze specialistiche. Recentemente, la piattaforma britannica di cloud computing FTMining ha lanciato ufficialmente un nuovo servizio di ‘mining in cloud gratuito’, rivolto in particolare ai detentori di criptovalute principali come BTC, ETH,XRP e DOGE, offrendo agli utenti una nuova opportunità di partecipare al mining senza alcuna barriera d’ingresso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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