Servizio Seguimi prorogato per i cittadini di Farindola | gratuito fino a dicembre 2026

A Farindola, le Poste continuano a consegnare la posta senza costi aggiuntivi grazie al servizio “Seguimi”. Il Comune ha deciso di prolungare la possibilità per i cittadini di ricevere la posta gratuitamente fino a dicembre 2026. La proroga arriva dopo le difficoltà vissute dalla comunità a causa di eventi catastrofici che hanno reso più complicato l’accesso ai servizi postali.

A Farindola, città colpita da eventi catastrofici, è stato prorogato il servizio gratuito "Seguimi" fornito da Poste Italiane. Questo servizio permette ai cittadini di ricevere automaticamente la posta in arrivo dal vecchio all'indirizzo nuovo, in Italia e all'estero, per un periodo che ormai arriverà a durare fino al 31 dicembre 2026. È una misura che, come evidenzia l'azienda, è stata introdotta per garantire un aiuto pratico alle popolazioni in situazioni di emergenza.

Poste Italiane prolunga gratuitamente il servizio “Seguimi” per i cittadini di Farindola fino al 31 dicembre 2026.

