FS Engineering prima tra le società di ingegneria in Italia

FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, si conferma come la principale in Italia, secondo dati di STEMA. La società occupa il primo posto tra le aziende di ingegneria del paese, con una posizione di leadership riconosciuta nel settore. I dati indicano che FS Engineering è la più grande in termini di fatturato e dimensioni, mantenendo questa posizione anche nel rapporto con altre aziende del settore.

FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, si conferma, secondo STEMA, la più grande community di ingegneri, come la prima realtà italiana nel settore dell’ingegneria e una delle principali a livello europeo e internazionale, consolidando il proprio ruolo di hub tecnologico e progettuale per lo sviluppo di infrastrutture complesse e sostenibili. In un contesto globale caratterizzato da crescente complessità infrastrutturale e forte spinta verso la transizione ecologica, FS Engineering si distingue per la capacità di integrare competenze ingegneristiche avanzate con tecnologie digitali all’avanguardia. L’adozione di piattaforme BIM multidimensionali (4D, 5D, 6D, 7D e 8D) consente una gestione evoluta dell’intero ciclo di vita delle opere, dalla progettazione alla manutenzione.🔗 Leggi su Tpi.it

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