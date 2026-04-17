È stata aperta ufficialmente la prima fase della linea 2B della metropolitana di Mumbai, un nuovo tratto che si aggiunge alla rete di trasporto pubblico della città. L'inaugurazione riguarda un segmento specifico di questa linea, pensato per migliorare i collegamenti tra diverse zone della metropoli. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo avanti nel progetto di espansione del sistema di trasporto locale.

È stata inaugurata la prima fase della Linea 2B della Metropolitana di Mumbai, un’infrastruttura strategica per il potenziamento della mobilità urbana della metropoli indiana. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte il Chief Minister del Maharashtra, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nel progetto. FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, in raggruppamento con Ayesa e Ceg e su incarico della Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), ha ricoperto il ruolo di Project Management Consultant per l’estensione di due corridoi della rete metropolitana: la Linea 7, entrata in esercizio commerciale nel 2023, e la Linea 2B.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fs Engineering avvia la prima fase della linea 2B della metropolitana di Mumbai

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