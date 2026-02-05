Nasce Fs Engineering motore dell’innovazione per le opere in Italia e nel mondo

Questa mattina il Gruppo FS ha annunciato la nascita di Fs Engineering, una nuova società dedicata all’innovazione e alle tecnologie avanzate. L’obiettivo è portare avanti progetti di ingegneria integrata, hi-tech e digitale, sia in Italia sia all’estero. L’azienda si propone come motore per lo sviluppo di nuove opere e soluzioni tecnologiche nel settore ferroviario e infrastrutturale. La scelta di creare questa divisione segna un passo importante nell’evoluzione strategica del gruppo, che punta a rafforzare la propria presenza a livello globale.

Nuovo capitolo dell'evoluzione industriale e strategica del Gruppo FS: nasce FS Engineering per promuovere a livello mondiale l'ingegneria integrata, hi-tech e digitale. La nuova denominazione sociale di Italferr è il punto di arrivo di un percorso di crescita che ha visto l'azienda affermarsi, in oltre 40 anni di attività, come driver dell'ingegneria italiana hi-tech nel mondo. Un centro di eccellenza presente in 15 Paesi e cinque continenti. "Con FS Engineering diamo forma a una visione industriale in cui l'ingegneria è leva strategica di crescita, innovazione e competitività per l'intero Gruppo FS.

