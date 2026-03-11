Dietro al bancone brilla un talento studente riccionese tra i migliori bartender d’Italia

Uno studente riccionese, tra i migliori bartender d’Italia, ha partecipato a una competizione in Campania. Lo scorso 5 marzo 2026, durante un evento nazionale, Kristjan Nano ha ottenuto un risultato di rilievo. La sua performance si è svolta dietro al bancone, dimostrando il talento maturato presso lo Ial Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione.

L'eccellenza della formazione romagnola sale alla ribalta nazionale. Si è conclusa con un risultato di assoluto rilievo la trasferta campana dello Ial Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione, che lo scorso 5 marzo 2026 ha visto il proprio studente Kristjan Nano conquistare un eccellente.