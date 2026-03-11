Dietro al bancone brilla un talento studente riccionese tra i migliori bartender d’Italia

Da riminitoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studente riccionese, tra i migliori bartender d’Italia, ha partecipato a una competizione in Campania. Lo scorso 5 marzo 2026, durante un evento nazionale, Kristjan Nano ha ottenuto un risultato di rilievo. La sua performance si è svolta dietro al bancone, dimostrando il talento maturato presso lo Ial Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione.

L’eccellenza della formazione romagnola sale alla ribalta nazionale. Si è conclusa con un risultato di assoluto rilievo la trasferta campana dello Ial Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione, che lo scorso 5 marzo 2026 ha visto il proprio studente Kristjan Nano conquistare un eccellente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

L’Università della Calabria brilla nel ranking mondiale: sette discipline tra le migliori al mondoL’Università della Calabria conferma la sua posizione di eccellenza nel panorama accademico internazionale.

Leggi anche: Dal calcino in mezzo alla strada per i Mondiali del 2006 alle colazioni prima della campanella: 40 anni di storia dietro al bancone

Una raccolta di contenuti su Dietro al bancone brilla un talento...

Discussioni sull' argomento La Sebastiani supera Roseto 89-84 e mette nel mirino il secondo posto. Brilla Bogliardi. Foto; Melbourne - Kostecki brilla davanti all'élite della F1; Dalla Calabria al Senato brilla l’eccellenza: premiato il maestro pizzaiolo Giuseppe Guaragna · LaC News24; Braschi brilla in primavera: l’attaccante della Fiorentina ha segnato 15 reti in 24 partite.

Digita per trovare news e video correlati.