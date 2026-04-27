Frosinone si accende | 5000 persone per il gran finale dello sport

A Frosinone, più di cinquemila persone si sono radunate alla Villa Comunale per partecipare al grande evento sportivo chiamato Let’s Move Together. La manifestazione ha coinvolto cittadini di tutte le età, attirando un pubblico numeroso che ha preso parte alle attività proposte. La presenza di così tante persone ha trasformato il centro cittadino in un punto di ritrovo vivace e animato, segnando il conclusivo momento dell’iniziativa.

? Cosa sapere Oltre 5000 persone si sono riunite alla Villa Comunale di Frosinone per Let’s Move Together.. L'evento del Coordinamento EPS ha coinvolto 50000 partecipanti tra le province del Lazio.. Oltre 5000 persone hanno animato la Villa Comunale di Frosinone per l’ultima tappa di Let’s Move Together, il grande evento che ha chiuso un percorso itinerante attraverso le cinque province della regione. Il clima festoso che ha avvolto il cuore della Ciociaria segna il punto d’arrivo di una sfida sportiva e sociale iniziata a Latina e proseguita tra le strade di Rieti, Viterbo e Roma. La manifestazione, orchestrata dal Coordinamento degli EPS, non è stata solo una serie di competizioni, ma un movimento collettivo capace di coinvolgere un totale di 50000 partecipanti lungo tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone si accende: 5000 persone per il gran finale dello sport Notizie correlate Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’infermeria si svuota: Conte ritrova i big per il finale”Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’infermeria si svuota: Conte ritrova i big per il finale”"> Il Napoli intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. San Lazzaro accende il gran finale Master: quasi 700 schermidori in pedana verso i TricoloriSan Lazzaro di Savona si prepara a ospitare la quinta Prova del Circuito Nazionale Master, ultimo appuntamento stagionale prima dei Campionati...