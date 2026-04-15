San Lazzaro accende il gran finale Master | quasi 700 schermidori in pedana verso i Tricolori

San Lazzaro di Savona si appresta a ospitare la quinta Prova del Circuito Nazionale Master di scherma, con quasi 700 schermidori attesi in pedana. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione prima dei Campionati Italiani che si terranno a Riccione. La competizione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni, pronti a confrontarsi in questa tappa che chiude il percorso pre-nazionale.

San Lazzaro di Savona si prepara a ospitare la quinta Prova del Circuito Nazionale Master, ultimo appuntamento stagionale prima dei Campionati Italiani di Riccione. Al Palasavena, tra sabato e domenica, saranno quasi 700 gli atleti impegnati sulle 22 pedane, con tutte le armi protagoniste in un fine settimana che promette numeri importanti e un livello tecnico elevato. L’evento rappresenta così una sorta di prova generale in vista dei Tricolori, in programma in Romagna dal 2 al 5 maggio. Dopo le tappe di Salsomaggiore Terme, Zevio, Terni e Napoli, il circuito dei Veterani conclude il proprio percorso stagionale proprio in Emilia-Romagna, con l’organizzazione affidata alla Zinella Scherma.🔗 Leggi su Sportface.it

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