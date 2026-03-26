A Quartu Sant’Elena un uomo di 45 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto atti persecutori e maltrattamenti all’interno della famiglia. La misura restrittiva è stata disposta dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto elementi sufficienti a contestare le accuse. La vicenda riguarda comportamenti reiterati nei confronti di un familiare.

Un uomo di 45 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Quartu Sant’Elena dopo essere stato accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento del giudice per le indagini preliminari nella serata precedente, obbligando l’indagato all’uso del braccialetto elettronico. La Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena ha condotto indagini che hanno rivelato un clima di paura e disagio instaurato dall’uomo verso i propri familiari. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e condotto in caserma per le formalità di rito prima di essere ricondotto a casa. Qui dovrà rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre procedono le verifiche iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu Sant’Elena: uomo con braccialetto per violenza

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