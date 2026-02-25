Lavori di riqualificazione nel centro di Napoli scatta un dispositivo di circolazione fino al 30 aprile

A) in via Mezzocannone, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Sedile di Porto, il divieto di transito veicolare; B) in via Sedile di Porto, nel tratto compreso tra via G. Summonte e via Mezzocannone, il senso unico di circolazione verso via Mezzocannone; C) in via Mezzocannone, nel tratto compreso tra via Sedile di Porto e via E. De Marinis, il senso unico di circolazione verso via E. De Marinis. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! Quanti anni dureranno i lavori in via Toledo? "Sarà un cantiere molto lungo" Corso Umberto, ass. Cosenza: "Da pista automobilistica deve tornare un boulevard" E' il momento del dolore per il piccolo Domenico, la famiglia ha firmato per sospendere l'accanimento terapeutico: "E' la scelta più umana" 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Lavori di riqualificazione del Lungomare, prorogato fino a metà febbraio il dispositivo temporaneo di circolazione

Dispositivo temporaneo di circolazione sul lungomare per i lavori di riqualificazione dell’area pedonaleDal 12 gennaio al 31 maggio 2026, sull’area pedonale di via Partenope, tra piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione.

Temi più discussi: Lavori di riqualificazione di Piazzetta Bra Molinari: provvedimenti viabilistici / Notizie / Novità / Homepage; Bonvi Parken, al via la riqualificazione della pista di pattinaggio; Cimitero Urbano, al via la riqualificazione del quadrante C: investimento da 330mila euro; A Nichelino cambiano via Prali e dintorni, partiti i lavori di riqualificazione nel quartiere Oltrestazione.

Lugo: la consulta di Lugo Est ha approvato la riqualificazione del comparto vicolo Macello VecchioNella serata di martedì 23 febbraio, il progetto di riqualificazione del comparto di vicolo Macello Vecchio è stato presentato pubblicamente nel corso dei lavori della consulta di Lugo Est, alla prese ... ravennawebtv.it

Restyling Ferraris, i prossimi passi per arrivare all’inizio dei lavori: le ultimeRestyling Ferraris, nella giornata odierna vi aggiorniamo relativamente al progetto per i lavori nello stadio genovese La riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova è in divenire e ha rece ... sampnews24.com

Terminati i lavori di riqualificazione dell’ala sud della primaria Tommaseo di Segromigno in Monte - facebook.com facebook

Avviso alla cittadinanza: Al via i lavori di riqualificazione delle pensiline presso il cimitero comunale. x.com