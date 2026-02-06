Contributi per l' adattamento di veicoli per persone con disabilità | pubblicato il bando 2026

Il Comune di Pisa ha aperto ufficialmente il bando per il 2026. L’obiettivo è aiutare le persone con disabilità motoria ad adattare i propri veicoli privati. La misura prevede un contributo completo, fino al 100%, per le spese di modifica e messa in sicurezza dei mezzi. Chi ha un’auto e necessita di adattamenti può già pensare a come fare domanda. L’avviso pubblicato invita i cittadini interessati a muoversi in fretta, perché le risorse sono limitate.

E' stato pubblicato dal Comune di Pisa l'avviso pubblico per l'anno 2026 finalizzato all'assegnazione di contributi per l'adattamento di veicoli privati destinati al trasporto di persone con disabilità motoria del 100%. L'iniziativa, che prevede l'erogazione di un contributo pari al 20% della.

