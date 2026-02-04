Livorno | Contributi alle associazioni turistiche pubblicato il bando | requisiti e come fare domanda

Da livornotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Livorno ha aperto un bando per aiutare le associazioni turistiche. Da marzo ad agosto 2026, le organizzazioni possono presentare domanda per ricevere fondi destinati a promuovere iniziative sul territorio. Il Comune ha specificato requisiti e modalità di partecipazione, invitando le realtà del settore a muoversi in anticipo per non perdere questa occasione.

Il Comune di Livorno ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi di compartecipazione finalizzati al sostegno di iniziative turistiche da svolgersi nel periodo marzo-agosto 2026. Possono presentare domanda associazioni, enti del terzo settore ed altri soggetti non a scopo di lucro.

