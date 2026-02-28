Sciopero dei treni disagi limitati in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario promosso da Sgb e Cub trasporti ha causato disagi contenuti. La mobilitazione ha coinvolto i lavoratori del settore, ma i disservizi registrati sono stati minimi rispetto ad altre regioni. La situazione è rimasta sotto controllo e non si sono verificati problemi significativi per i viaggiatori.

Disagi limitati in Friuli Venezia Giulia per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub trasporti. La protesta, iniziata ieri alle 21 e in corso fino alle 20.59 di stasera, 28 febbraio, ha portato alla cancellazione di alcuni treni in partenza e in arrivo alla stazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Sciopero nazionale, treni a rischio per 24 ore: disagi anche in FriuliDalle 21 di venerdì 27 febbraio stop al personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Leggi anche: Sciopero nazionale dei treni a Roma 9 e 10 gennaio: orari dei disagi e treni garantiti Aggiornamenti e notizie su Friuli Venezia Giulia Temi più discussi: Oggi scatta lo sciopero dei treni, stop di 24 ore tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio: info e orari; Sciopero aerei oggi e treni il 27 e 28 febbraio. Che cosa sapere; Trasporti, parte oggi lo sciopero dei treni: possibili disagi anche in Puglia. Ecco le fasce garantite; Sciopero treni oggi 28 febbraio, disagi nel weekend: quali sono gli orari dello stop, le fasce di garanzia. Sciopero nazionale di 24 ore dei treniDisagi per l'alta velocità, la lunga percorrenza, e il traffico ferroviario regionale. Le ragioni dello sciopero: rinnovo del contratto ... rainews.it Sciopero nazionale dei trasporti blocca treni e bus in tutta ItaliaSciopero nazionale dei trasporti oggi: servizi ridotti e disagi per milioni di pendolari in molte città italiane ... tuobenessere.it L'etichetta premiata dal Gambero Rosso per il miglior rapporto qualità prezzo del Friuli Venezia Giulia è la conferma che ai grandi numeri può corrispondere l'alta qualità - facebook.com facebook Sciopero treni, disagi limitati in Friuli Venezia Giulia. Alcune cancellazioni a Trieste ma maggior parte dei convogli rimane al momento garantita #ANSA x.com