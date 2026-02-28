Sciopero dei treni disagi limitati in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario promosso da Sgb e Cub trasporti ha causato disagi contenuti. La mobilitazione ha coinvolto i lavoratori del settore, ma i disservizi registrati sono stati minimi rispetto ad altre regioni. La situazione è rimasta sotto controllo e non si sono verificati problemi significativi per i viaggiatori.

Disagi limitati in Friuli Venezia Giulia per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto da Sgb e Cub trasporti. La protesta, iniziata ieri alle 21 e in corso fino alle 20.59 di stasera, 28 febbraio, ha portato alla cancellazione di alcuni treni in partenza e in arrivo alla stazione.

Sciopero nazionale, treni a rischio per 24 ore: disagi anche in FriuliDalle 21 di venerdì 27 febbraio stop al personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

