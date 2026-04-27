Friuli Mandi Nepal Namastè si presenta a Ronchis

A Ronchis si tiene un evento di presentazione dell'associazione Friuli Mandi Nepal Namastè, che si occupa di stabilire legami tra il Friuli e il Nepal. L'associazione è nata dopo un trekking in Tibet, che ha portato alcuni escursionisti a sviluppare l'interesse per l'infanzia nepalese. In alcuni strati sociali di quella regione, bambini e adolescenti vivono in condizioni difficili. L'iniziativa mira a sostenere questa realtà.

I rapporti fra il Friuli e il Nepal, attraverso l'associazione Friuli Mandi Nepal Namastè, sono nati casualmente dopo un tekking in Tibet che ha tramutato la voglia di avventura di alcuni speciali escursionisti nella voglia di aiutare l' infanzia nepalese, che in certi strati sociali, vive in.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Rogo notturno al Namastè di Rutigliano: indagini sulle cause, ma il locale non si fermaUn incendio è divampato nella notte al locale Namastè al Salone, a Rutigliano, interessando una parte esterna della struttura. Friuli, scosse a raffica vicino a Preone: il Friuli trema ancoraUn nuovo evento sismico ha interessato il territorio friulano nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, con un epicentro situato a breve...