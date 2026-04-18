Friuli scosse a raffica vicino a Preone | il Friuli trema ancora

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, il Friuli è stato interessato da una serie di scosse sismiche di intensità variabile. L'epicentro si è localizzato nelle vicinanze di Preone, provocando tremori che hanno interessato diverse zone della regione. La sequenza di scosse ha ripreso a scuotere il territorio, già interessato in passato da eventi sismici. Non ci sono ancora notizie di danni significativi o di persone coinvolte.

Un nuovo evento sismico ha interessato il territorio friulano nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, con un epicentro situato a breve distanza da Preone. La scossa, registrata alle ore 17:23, ha raggiunto una magnitudo pari a 3 e si è originata a una profondità di 10 chilometri, colpendo l’area a sud-ovest di Tolmezzo. La successione degli eventi ha i sismografi rilevare un primo movimento alle 13:24 dello stesso giorno, con un’intensità di 3.1. In quel primo momento, le autorità non avevano segnalato danni relativi a persone o strutture. La vibrazione più recente, avvenuta circa quattro ore dopo la prima, si è concentrata precisamente a 5 chilometri a sud-est di Preone (UD).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli, scosse a raffica vicino a Preone: il Friuli trema ancora Notizie correlate Terremoti in Italia, scosse in Friuli e Toscana: nessun danno segnalatoUna giornata segnata da diversi eventi sismici in Italia, fortunatamente senza conseguenze per persone o edifici. Maltempo, allerta per il vento: raffica record a 216 km orari in FriuliNORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi...