Rogo notturno al Namastè di Rutigliano | indagini sulle cause ma il locale non si ferma

Nella notte si è sviluppato un incendio nel locale Namastè al Salone, a Rutigliano, coinvolgendo una porzione esterna dell’edificio. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per accertare le cause dell’incendio. Nonostante l’evento, il locale ha continuato ad operare, senza interruzioni. La zona è stata messa sotto osservazione e le autorità stanno valutando eventuali misure di sicurezza.