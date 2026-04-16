Rogo notturno al Namastè di Rutigliano | indagini sulle cause ma il locale non si ferma
Nella notte si è sviluppato un incendio nel locale Namastè al Salone, a Rutigliano, coinvolgendo una porzione esterna dell’edificio. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per accertare le cause dell’incendio. Nonostante l’evento, il locale ha continuato ad operare, senza interruzioni. La zona è stata messa sotto osservazione e le autorità stanno valutando eventuali misure di sicurezza.
Un incendio è divampato nella notte al locale Namastè al Salone, a Rutigliano, interessando una parte esterna della struttura. Le fiamme hanno causato danni agli arredi presenti all'eserno dell'esercizio commerciale, ma non si registrano feriti.Fiamme domate dai vigili del fuocoDeterminante.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Domodossola, incendio in palazzina: evacuato il condominio, indagini in corso per chiarire le cause del rogo notturno.Un incendio ha scosso Domodossola nella notte tra sabato e domenica, 14 e 15 febbraio 2026.
Il sindaco di Crans-Montana chiede scusa dopo 26 giorni. La Svizzera: “Sì alla collaborazione con l’Italia sulle indagini del rogo”La Svizzera – dopo che è stata sfiorata una crisi diplomatica – ha formalmente accolto la richiesta dell’Italia di una stretta collaborazione tra le...