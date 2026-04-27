Frigo Hisense in offerta | risparmia il 29% su un modello compatto

Su Amazon, è disponibile un’offerta sul frigorifero Hisense MUR52151SE, con uno sconto del 29%, portandone il prezzo a 198 euro. Il modello, compatto con una capacità di 150 litri, è in promozione nella versione Silver. La promozione è valida fino a esaurimento scorte e riguarda esclusivamente questa variante.

? Cosa sapere Amazon offre il frigorifero Hisense MUR52151SE a 198 euro con uno sconto del 29%.. La promozione per il modello da 150 litri è limitata alle scorte della versione Silver.. L’offerta su Amazon per il frigorifero monoporta Hisense MUR52151SE permette di acquistare l’elettrodomestico a 198€, garantendo un risparmio del 29% rispetto al prezzo di listino di 279€. La promozione attuale si rivolge a chi necessita di una soluzione pratica per spazi ristretti, come monolocali o uffici, oppure cerca un secondo apparecchio da tenere in taverna. Il modello in questione punta sulla semplicità d’uso, non richiedendo infatti installazioni professionali ma permettendo il solo collegamento alla rete elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frigo Hisense in offerta: risparmia il 29% su un modello compatto RECENSIONE (2025) : Hisense RB3K330SAIC Frigorifero Combinato. DETTAGLI Notizie correlate Frigo o non frigo? L’enigma su dove conservare le uova ha finalmente una rispostaC’è una domanda che, prima o poi, chiunque si è posto davanti al bancone del supermercato o aprendo il frigorifero di casa: le uova vanno conservate... DAZN Full in offerta: risparmia 40€ e guarda i Mondiali 2026Un’opportunità per gli appassionati di sport si presenta nei punti vendita Unieuro, dove fino al 19 aprile è possibile sottoscrivere un abbonamento... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Migliori congelatori verticali: guida all’acquisto (2026); Hisense Combinato Total No Frost Multi | Caratteristiche e…. Frigorifero Hisense RB329N4AWE in offerta: qualità e praticità a un prezzo sorprendenteIl frigorifero combinato Hisense RB329N4AWE Total No Frost è in offerta su Amazon a 419 euro. Scopri caratteristiche, vantaggi e dettagli dell’offerta. Il frigorifero combinato Hisense RB329N4AWE ... webnews.it Frigorifero smart di Hisense con congelatore potente e Wi?Fi: oggi è affare con l’offerta Prime DayHisense RB3K330SAIC, frigorifero combinato 330L, classe C, Total No Frost, WiFi e Deep Freeze, ora in offerta su Amazon a 751 euro. Nel segmento degli elettrodomestici da cucina, il frigorifero ... quotidiano.net Minimo Storico #Hisense MUR48092SE Frigorifero Monoporta, Classe Efficienza Energetica E 138,00€ da 229,00€ https://www.amazon.it/dp/B0DK211T4G/tag=serenacoup0d1-21&psc=1 Venduto e spedito da Amazon #pubblicità Il prezzo potrebb - facebook.com facebook