Il dilemma su come conservare le uova ha fatto discutere molte persone negli ultimi giorni. La causa è una recente ricerca che mette in dubbio le regole tradizionali di conservazione. Secondo gli esperti, il modo migliore dipende dal paese di provenienza e dal metodo di produzione delle uova. Alcuni consigliano di tenerle in frigorifero, altri di lasciarle fuori a temperatura ambiente. La scelta può influire sulla durata e sulla sicurezza delle uova. La domanda resta aperta: è meglio conservare le uova al freddo o lasciarle in dispensa?

C’è una domanda che, prima o poi, chiunque si è posto davanti al bancone del supermercato o aprendo il frigorifero di casa: le uova vanno conservate al freddo oppure no? La risposta, sorprendentemente, non è universale. Dipende da dove ci si trova nel mondo — e, soprattutto, da come vengono trattate le uova prima di arrivare sugli scaffali. Tutto ruota attorno a un batterio: la Salmonella, un microrganismo che vive nell’intestino di molti animali a sangue caldo e che, se entra nella catena alimentare, può provocare sintomi fastidiosi come vomito e diarrea. Nei casi più gravi — soprattutto per anziani, bambini e persone con difese immunitarie ridotte — può diventare pericolosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Frigo o non frigo? L’enigma su dove conservare le uova ha finalmente una risposta

