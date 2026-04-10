Fino al 19 aprile, nei negozi Unieuro, è possibile acquistare un abbonamento DAZN Full a 79,90 euro, con uno sconto di 40 euro rispetto al prezzo normale. Questa offerta permette di seguire i Mondiali del 2026 e altre discipline sportive. L’iniziativa si rivolge agli appassionati che vogliono approfittare di un prezzo ridotto per abbonarsi a una piattaforma di streaming sportivo.

Un’opportunità per gli appassionati di sport si presenta nei punti vendita Unieuro, dove fino al 19 aprile è possibile sottoscrivere un abbonamento DAZN Full a un prezzo agevolato di 79,90 euro. Questa offerta permette di ottenere tre mesi di servizio, con un risparmio di 40 euro rispetto ai 119,90 euro previsti dal listino standard, equiparando di fatto la promozione alla possibilità di ricevere un mese intero in omaggio. Strategia temporale tra il campionato italiano e l’appuntamento mondiale. La scelta della scadenza per questa iniziativa commerciale non appare casuale segue il calendario sportivo internazionale. Attivando la card entro il 19 aprile, l’utente garantisce la visione delle ultime fasi della Serie A e della Serie B, coprendo così l’intero sprint finale del campionato nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DAZN Full in offerta: risparmia 40€ e guarda i Mondiali 2026

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