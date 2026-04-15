Albisola rilancia la ceramica | piano d’azione tra Regione e artigiani

Albisola Superiore ha accolto una delegazione istituzionale in occasione della celebrazione nazionale del Made in Italy, con l’obiettivo di promuovere la tradizione ceramica locale. La visita si inserisce in un piano d’azione tra la Regione e gli artigiani per valorizzare e rilanciare il settore ceramico. L’evento ha coinvolto operatori e rappresentanti istituzionali, evidenziando l’importanza della produzione artigianale della zona.

In occasione della celebrazione nazionale dedicata al Made in Italy, Albisola Superiore ha ospitato una delegazione istituzionale per valorizzare il patrimonio ceramico locale. Gli assessori regionali Alessio Piana e Paolo Ripamonti si sono recati nel comune ligure per incontrare i protagonisti di una tradizione manifatturiera che ha saputo connettere la Liguria ai mercati internazionali fin dalla prima metà del Novecento. Il percorso istituzionale è iniziato con il sopralluogo presso una realtà .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albisola rilancia la ceramica: piano d’azione tra Regione e artigiani Notizie correlate La ceramica di Vietri protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intanto la Fenailp Artigiani sulle indicazioni per i prodotti di artigianatoSi è tenuto ieri mattina a Roma, nel Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incontro dal titolo “Tutela dell’identità... “Saremo tra la gente”. Arianna Meloni suona la carica sul referendum, il piano d’azioneLa riforma della giustizia è una “riforma storica” attesa da oltre trent’anni e il referendum non rappresenta un giudizio sull’operato del governo.