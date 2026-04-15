Freni nuovo presidente Consob al suo posto al Mef ipotesi Valentini FI dal Mimit o poltrona lasciata vacante – RUMOR

Un nuovo presidente per la Consob è al centro di discussioni, con un possibile passaggio al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra le ipotesi circolate, si menziona il nome di un esponente di Forza Italia, con la possibilità che ricopra un ruolo al Mimit o che la posizione rimanga vacante. In passato, si era ipotizzato anche Claudio Durigon della Lega, attuale sottosegretario al Ministero del Lavoro.

Inizialmente si era fatto il nome di Claudio Durigon della Lega, attuale sottosegretario al ministero del lavoro. Tuttavia, il leghista ha smentito l'ipotesi al Giornale d'Italia: "Io non ne so nulla, non capisco dove sia stato paventato, se c’era qualche cosa del genere sarei stato il primo a saper.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Freni nuovo presidente Consob, al suo posto al Mef ipotesi Valentini (FI) dal Mimit o poltrona lasciata vacante – RUMOR Notizie correlate Federico Freni nuovo Presidente Consob, Palo Barelli (FI) sottosegretario all’Economia, trovato accordo nella maggioranzaFreni, dunque, si appresta a diventare Presidente Consob, superato il veto di Forza Italia e Tajani, come anticipato dal Giornale d’Italia. Forza Italia, incontro Marina Berlusconi-Tajani: Barelli verso sottosegretario a Mimit o Cultura, al suo posto Costa – RUMORIl vertice, fissato per l’ora di pranzo nel centro di Milano, vede protagonisti Marina Berlusconi e il segretario Antonio Tajani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Federico Freni nuovo presidente Consob: è a favore di Bitcoin, crypto, stablecoin e tokenizzazione; FI apre a Freni in Consob per avere Barelli viceministro; Freni guiderà la Consob, Paolo Barelli verso il Mimit; Consob, a giorni l’indicazione di Federico Freni come presidente. Federico Freni presidente Consob: Forza Italia toglie il veto, Barelli verso il MIMITFederico Freni presidente Consob: la maggioranza chiude il dossier, aprendo la strada all'ingresso di Paolo Barelli nel governo. cryptonomist.ch Consob, a giorni l’indicazione di Federico Freni come presidenteLa nomina dell’attuale sottosegretario all'Economia alla guida della Commissione di borsa dovrebbe essere discussa nel Consiglio dei ministri di giovedì 16 aprile ... milanofinanza.it Nuovo giorno, nuova Porsche. È arrivata con la spia dei freni posteriori accesa. Abbiamo fatto tutto: pasticche nuove, cablaggio e procedura completa. E sì… queste pinze elettriche sono una bella rottura. Prima il lavoro, poi il computer, poi di nuovo il lavoro. M - facebook.com facebook Sempre rischioso commentare le indiscrezioni… ma peggio di Savona è impossibile, meglio di Freni @ff_freni è difficile x.com