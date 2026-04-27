Frecce Tricolori a Gardone Val Trompia per i 500 anni di Beretta
Venerdì 18 settembre, nel territorio di Gardone Val Trompia, si svolgerà l’evento delle Frecce Tricolori che sorvoleranno la valle, creando scie nei colori della bandiera italiana. L’esibizione è stata organizzata per celebrare i 500 anni di storia dell’azienda Beretta. La manifestazione coinvolgerà il pubblico presente e rappresenta un'occasione speciale per ricordare questa ricorrenza significativa.
Gardone Val Trompia si prepara a vivere un momento davvero unico. Venerdì 18 settembre le Frecce Tricolori solcheranno il cielo sopra la valle, tracciando nell'aria le caratteristiche scie nei colori della bandiera italiana: un'esibizione voluta per onorare i 500 di storia della Beretta, la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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