La Zecca dello Stato produrrà una moneta ufficiale per i 500 anni di Beretta

La Zecca dello Stato annuncia l’emissione di una moneta speciale per festeggiare i 500 anni della Fabbrica d’armi Pietro Beretta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di creare questa moneta, che diventerà un simbolo per un’azienda considerata la più antica del suo settore al mondo. La moneta commemorativa sarà prodotta dalla Zecca e rappresenta un modo per ricordare un’icona della storia industriale italiana.

Emissione in 7.000 esemplari. Sarà la prima moneta italiana con valore nominale e scritta “Repubblica Italiana” incisi sul bordo Una moneta ufficiale per celebrare i 500 anni di attività della Fabbrica d’armi Pietro Beretta. In occasione dell’anniversario della più antica azienda manifatturiera del mondo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di una moneta commemorativa realizzata dalla Zecca dello Stato, inserita nella nuova collezione numismatica presentata a Roma. Si tratta di una moneta in argento dal valore nominale di 5 euro e con finitura “proof”, il cosiddetto fondo a specchio, considerato il più pregiato nelle collezioni numismatiche.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Beretta 500 Da Collodi a Ferrari, Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026 La Zecca dello Stato ha svelato la collezione di monete per il 2026. PagoPa venduto a Poste Italiane e Zecca dello Stato, cosa cambia per gli utenti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Beretta 500 Argomenti discussi: Monete: MEF e IPZS presentano la collezione numismatica 2026; Monete commemorative: presentata la Collezione numismatica 2026; Monete d'autore, ecco la nuova collezione della della Zecca dello Stato; Alla città di Lecce dedicata una moneta della collezione numismatica 2026 coniata dalla Zecca dello Stato. La Zecca dello Stato celebra i 500 anni di Beretta con una moneta in argentoCarcasse di cinghiale L’Ordinanza n. 1/2026 introduce il nuovo Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA per il ... cacciapassione.com La Zecca di Stato conia una moneta dedicata agli 850 anni della Battaglia di LegnanoE' stata presentata questa mattina la nuova moneta coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per celebrare gli 850 anni della Battaglia di Legnano. settenews.it TARGHE STORICHE: IMPORTANTI NOVITÀ IN ARRIVO DAL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Grandi novità per tutti gli amanti dei motori d’epoca! Arriva una svolta attesissima per le targhe storiche, anche per i veicoli costruiti prima - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.