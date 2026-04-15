Un francobollo commemorativo per celebrare i 500 anni di Beretta
Un francobollo commemorativo è stato emesso per celebrare i 500 anni di attività di un'azienda italiana specializzata nella produzione di armi. La scelta di questa emissione mira a ricordare il lungo percorso di innovazione e tradizione che ha caratterizzato questa realtà industriale nel corso dei secoli. La produzione di questo francobollo rappresenta un omaggio simbolico alla storia e alla continuità familiare di questa impresa.
Cinque secoli di storia industriale, di saper fare italiano e di continuità familiare sono celebrati in forma simbolica da un francobollo. Nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, è stato presentato il francobollo commemorativo dedicato all'anniversario della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, nell'ambito della serie filatelica 'Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy'. Il bozzetto del francobollo è stato realizzato internamente e porta la firma del designer Marco Martelli. Al centro campeggia il logo del 500° anniversario Beretta, circondato da una scintilla grafica luminosa "che richiama energia, continuità e innovazione".🔗 Leggi su Lanazione.it
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