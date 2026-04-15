Un francobollo commemorativo per celebrare i 500 anni di Beretta

Un francobollo commemorativo è stato emesso per celebrare i 500 anni di attività di un'azienda italiana specializzata nella produzione di armi. La scelta di questa emissione mira a ricordare il lungo percorso di innovazione e tradizione che ha caratterizzato questa realtà industriale nel corso dei secoli. La produzione di questo francobollo rappresenta un omaggio simbolico alla storia e alla continuità familiare di questa impresa.