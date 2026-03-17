Koné Juve i bianconeri seguono il centrocampista ma c’è la concorrenza di due rivali E il Sassuolo ha fissato questo prezzo

La Juventus sta monitorando il centrocampista Koné, ma deve fare i conti con la concorrenza di due squadre rivali. Il Sassuolo ha stabilito un prezzo per il giocatore, mentre le trattative tra le parti sono in corso. La situazione rimane aperta, con la società torinese che valuta le proprie opzioni in vista di eventuali sviluppi futuri.

Koné Juve, la società torinese segue il centrocampista ma c’è la concorrenza di due rivali. E il Sassuolo ha già fissato il prezzo. La Juve si inserisce con decisione nella corsa a Ismael Koné, centrocampista canadese che sta incantando il campionato sotto la guida di Fabio Grosso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mediano del Sassuolo è diventato un obiettivo concreto dopo una stagione da protagonista, condita da 5 reti. Gli osservatori bianconeri sono stati avvistati recentemente al Mapei Stadium per monitorare da vicino questo “tuttocampista” moderno, capace di abbinare una grande corsa a un’elevata qualità nel palleggio. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il club emiliano ha già riscattato il calciatore dal Marsiglia per 12 milioni, ma la sua valutazione è già raddoppiata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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