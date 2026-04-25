Addio Frattesi | l’Inter apre al mercato Napoli e Roma in corsa

L'Inter sta considerando la possibilità di cedere il centrocampista nel prossimo mercato estivo. Sul giocatore si sono fatte avanti sia il squadra di Napoli che quella di Roma, entrambe interessate a rafforzare il reparto mediano con l’acquisto. La decisione sulla futura destinazione del calciatore potrebbe essere presa nelle prossime settimane, in base alle strategie delle società coinvolte.

? Cosa sapere L'Inter valuta la cessione di Davide Frattesi nel prossimo mercato estivo.. Napoli e Roma sono interessate al centrocampista per rinforzare il reparto mediano.. L’Inter prepara l’addio a Davide Frattesi in vista della prossima stagione, mentre Napoli e Roma valutano un inserimento sul mercato per accaparrarsi il centrocampista italiano. Il calciatore, approdato nerazzurro nel 2023 con il Sassuolo per poi diventare una proprietà definitiva dell’Inter nel corso del 2024, si trova oggi davanti a un bivio professionale. Nonostante il valore tecnico dimostrato nei trascorsi stagionali, la ricerca di una continuità da titolare sotto la guida tecnica di Cristian Chivu ha spinto il giocatore e i suoi rappresentanti a esplorare soluzioni che garantiscano un minutaggio più costante in contesti competitivi di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio Frattesi: l’Inter apre al mercato, Napoli e Roma in corsa Notizie correlate Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultimedi Redazione JuventusNews24Frattesi Juventus, il centrocampista in uscita cerca spazio e la Roma tenta il sorpasso sui bianconeri inserendo una... Leggi anche: Inter-Roma, intreccio di mercato: scambio Frattesi-Konè? Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Frattesi-Inter, a giugno addio certo. Già a gennaio poteva concretizzarsi ma…; Inter, Frattesi verso l’addio: possibile scambio con Koné; Addio estivo scontato, ma a gennaio la cessione di Frattesi è saltata per un motivo: il retroscena; Inter, Frattesi in uscita: per l'estate occhio ancora alla Roma. Inter, Frattesi verso l'addio: a gennaio c'era la Premier, ora sondaggi di Napoli e RomaIl futuro di Davide Frattesi e dell’Inter sembra destinato a separarsi nella prossima estate. Il centrocampista, già finito al centro di. tuttomercatoweb.com Mercato Inter, l’addio di Frattesi già scritto? Le ultime sul futuro del centrocampistaIl futuro di Davide Frattesi proseguirà lontano da Milano? Le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro. spaziointer.it Moretto annuncia l'addio definitivo in estate Tutti i dettagli su Frattesi - facebook.com facebook Moretto: “Frattesi-Inter, addio scritto: due club si sono già mossi. E in Premier…” x.com