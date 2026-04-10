Comunali 2026 i 36 candidati consiglieri di Fratelli d' Italia

Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente i 36 candidati consiglieri comunali che parteciperanno alle elezioni del 2026 nella città. La presentazione si è svolta presso la sede di via Fradeletto a Mestre, pochi giorni dopo la comunicazione del nome di Giuseppe Grassi, primario della Cardiologia dell’ospedale Civile di Venezia. I candidati rappresentano diverse aree della città e sono pronti a competere per un seggio nel prossimo mandato amministrativo.

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi Giuseppe Grassi, primario della Cardiologia dell'ospedale Civile di Venezia, Fratelli d'Italia ha presentato oggi presso la sede di via Fradeletto a Mestre i 36 candidati consiglieri comunali che correranno alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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