Ieri a Frasso Telesino è stata inaugurata la Panchina della Cultura, un progetto promosso dal Rotary Club Valle Telesina. La seduta, collocata nel centro del paese, è stata trasformata grazie a un intervento artistico che la rende visivamente unica. L’iniziativa mira a valorizzare gli spazi pubblici e a promuovere la cultura locale attraverso l’arte. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e della comunità.

? Cosa sapere Il Rotary Club Valle Telesina ha inaugurato ieri la Panchina della Cultura a Frasso Telesino.. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio sannita attraverso l'arte e il turismo locale.. Il borgo di Frasso Telesino ha ospitato ieri la seconda tappa del progetto Panchina della Cultura 2026, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Valle Telesina che trasforma l’arredo urbano in un momento di riflessione sociale e identitaria. Dopo l’apertura avvenuta a Castelvenere, il percorso iniziato dal Rotary Club si è spostato nel cuore del Sannio, dove la zona adiacente alla sede comunale è stata allestita per accogliere una celebrazione che ha intrecciato arte, territorio e partecipazione collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frasso Telesino: l’arte trasforma le panchine in un viaggio nel Sannio

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