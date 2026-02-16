Alta Velocità Napoli-Bari Fuschini Forza Italia | Attivazione raddoppio Cancello–Frasso Telesino è un passo decisivo per il Sannio e per il Sud

Fuschini di Forza Italia ha annunciato l’attivazione del secondo binario tra Cancello e Frasso Telesino, un intervento che accelera i lavori sulla tratta Napoli-Bari. Il nuovo binario permette di aumentare la frequenza dei treni e ridurre i tempi di viaggio, portando benefici concreti per i pendolari del Sannio. Questo miglioramento rappresenta un passaggio importante per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari nel Sud Italia.

Attivato il secondo binario Cancello–Frasso Telesino: un passo decisivo per l'Alta Velocità Napoli-Bari e la modernizzazione dei collegamenti ferroviari del Sud. Il vicesindaco del Comune di Telese Terme e Capogruppo di Forza Italia alla Rocca dei Rettori, Vincenzo Fuschini, interviene sull'attivazione del secondo binario della tratta Cancello–Frasso Telesino, primo tassello fondamentale dell'Alta Velocità Napoli-Bari high-speed railway. " Accolgo con grande soddisfazione questo importante risultato – dichiara Fuschini – che rappresenta un passaggio decisivo verso la piena realizzazione di un'infrastruttura strategica per il Mezzogiorno e per l'intero Paese.