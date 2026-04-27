Franchi l' annuncio della Fiorentina | Pronti a contribuire con 55 milioni

Oggi si è svolto un sopralluogo al cantiere dello stadio Artemio Franchi, coinvolgendo la sindaca, il Ministro dello Sport e rappresentanti della Fiorentina. La società ha annunciato di essere pronta a contribuire con 55 milioni di euro per il restyling dell’impianto sportivo. L’incontro, alla presenza delle autorità e dei vertici della squadra, ha riguardato lo stato dei lavori e i prossimi passaggi del progetto.