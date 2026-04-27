Francesca Mazza morta nello schianto sulla moto del fidanzato a Mezzanino | il 32enne viaggiava a 130km h

Il 30 agosto 2025 a Mezzanino, in provincia di Pavia, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una donna di 32 anni. La vittima era a bordo della moto guidata dal suo fidanzato, un uomo di 32 anni, che secondo le ricostruzioni viaggiava a circa 130 kmh in un tratto dove il limite massimo consentito era di 50 kmh. La dinamica dell’incidente è al momento al centro di un’indagine.

Franceca Mazza è morta il 30 agosto 2025 in un incidente con la moto a Mezzanino (Pavia). Alla guida c'era il fidanzato 32enne, il quale viaggiava a 130kmh in un tratto dove il limite era di 50 kmh. I due si erano schiantati contro una monovolume impegnata in una manovra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maestra morta nello schianto sulla Statale: automobilista condannatoÈ stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Paloschi, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per il tragico incidente in cui... Maestra morta nello schianto sulla Statale: automobilista condannato, guidava ubriacoÈ stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Giovanni Paloschi, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per il tragico incidente in cui... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Francesca Mazza morta nello schianto di Mezzanino: la moto del fidanzato viaggiava a 130km/h; Resta lo stop al traffico sulla strada dell’argine. Siamo in attesa dei lavori; Il liceo resta ancora chiuso Ipotesi trasloco delle aule; Docufilm sull’Oltrepò sarà presentato giovedì alla biblioteca in Senato. Francesca Mazza morta nello schianto sulla moto del fidanzato a Mezzanino: il 32enne viaggiava a 130km/hFranceca Mazza è morta il 30 agosto 2025 in un incidente con la moto a Mezzanino (Pavia). Alla guida c’era il fidanzato 32enne, il quale viaggiava a 130km/h in un tratto dove il limite era di 50 km/h. fanpage.it Francesca Mazza morta nello schianto di Mezzanino: la moto del fidanzato viaggiava a 130km/hSul rettilineo dello schianto il limite è di 50 all’ora, la giovane di Pavia era a bordo come passeggera. Cosa dice la relazione della procura ... laprovinciapavese.gelocal.it