Ponti più sicuri sul canale Camuzzoni | conclusi lavori in Via Doria e Via San Marco

Sono stati completati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e dei parapetti sui ponti di Via San Marco e Via Doria, due punti strategici per la viabilità cittadina. Gli interventi hanno riguardato le strutture di entrambe le strade, che collegano diverse zone della città e sono considerate fondamentali per il traffico locale. I lavori sono stati portati a termine nelle ultime settimane, migliorando la sicurezza e la funzionalità delle aree interessate.

Sono terminati gli interventi di rifacimento dei marciapiedi e dei parapetti sui ponti di Via San Marco e Via Doria, due punti particolarmente delicati per la viabilità cittadina. Le opere rientrano nel più ampio piano di manutenzione delle infrastrutture che interessa i ponti sul canale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lavori conclusi in via Pigafetta, riapre il ponte ciclopedonale sul CamuzzoniÈ stato concluso il cantiere sul ponte sul canale Camuzzoni all’altezza di via Pigafetta, a Verona. Ponti più sicuri, lavori per 600 mila euro sulle strade provincialiÈ stata gettata la soletta in calcestruzzo e, ora, si può proseguire con il completamento del cordolo per poi fissare le nuove barriere di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ponti più sicuri sul canale Camuzzoni: conclusi lavori in Via Doria e Via San Marco; Ponti più sicuri: Verona sistema le sue infrastrutture. Lavori finiti a Verona: riaperti i ponti su via San Marco e via DoriaPonti sul Camuzzoni, riaprono quelli di via Doria e San Marco: passo in avanti decisivo per la viabilità, come cambia il volto della zona ... veronaoggi.it Proseguono i lavori sui ponti del Camuzzoni: riaperti via Doria e San MarcoProsegue il piano di manutenzione e riqualificazione dei ponti cittadini sul canale Camuzzoni, con un intervento complessivo che punta a migliorare sicurezza, ... giornaleadige.it VILLA DORIA-PODESTA' - via Pra 63 -Palmaro - dal CATALOGO DELLE VILLE GENOVESI (1962) - Ristampato 1980.3 - facebook.com facebook