Fragagnano urne aperte | due liste in campo per la guida del paese

A Fragagnano le urne sono aperte con due liste in corsa per la gestione del paese. La tornata elettorale si svolge il 24 e 25 maggio e coinvolge anche altri comuni della provincia di Taranto. La consultazione si presenta come un appuntamento importante per il centro ionico, con elettori chiamati a scegliere tra le proposte dei diversi schieramenti in campo.

Tarantini Time Quotidiano C’è anche Fragagnano tra i comuni della provincia di Taranto chiamati al voto il 24 e 25 maggio, in una tornata elettorale che, nel centro ionico, si presenta essenziale ma tutt’altro che scontata. A contendersi la fascia tricolore sono infatti soltanto due candidati, espressione di percorsi e visioni differenti. Lucia Traetta, attuale vicesindaca e assessora, scende in campo sostenuta dall’amministrazione uscente e da una coalizione che guarda alla continuità del lavoro portato avanti negli ultimi anni. La sua candidatura si inserisce in un contesto amministrativo già consolidato, forte di un consenso costruito nel tempo e di una squadra che ripropone diversi volti già presenti nell’attività di governo locale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fragagnano, urne aperte: due liste in campo per la guida del paese Notizie correlate Bulgaria, urne aperte nel Paese per l'ottava volta in cinque anniOggi i cittadini bulgari si recheranno alle urne per l’ottava volta in cinque anni, nella speranza di eleggere un parlamento in grado di risolvere la... Referendum, primo D-day. Urne aperte dalle 7, gli orari per votare: la guidaRoma, 22 marzo 2026 – L’apertura delle urne per il referendum sulla giustizia è preceduta da un’ombra di tensione che arriva direttamente dai canali...