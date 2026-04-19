Bulgaria urne aperte nel Paese per l' ottava volta in cinque anni

Oggi i cittadini bulgari si recano alle urne per l’ottava volta in cinque anni, nel tentativo di eleggere un nuovo parlamento. La consultazione si svolge in un contesto di persistente instabilità politica, con l’obiettivo di superare la situazione di blocco che ha caratterizzato gli ultimi anni nel Paese balcanico. Le elezioni sono state convocate dopo mesi di negoziati senza risultati concreti, che hanno mantenuto incertezza sul futuro politico nazionale.

Oggi i cittadini bulgari si recheranno alle urne per l’ottava volta in cinque anni, nella speranza di eleggere un parlamento in grado di risolvere la lunga situazione di stallo politico che affligge il Paese balcanico. Il favorito, l’ex presidente Rumen Radev, è a capo di una coalizione di centrosinistra di recente formazione, Bulgaria Progressista. Si è dimesso dalla presidenza a gennaio, pochi mesi prima della fine del suo secondo mandato, per candidarsi alla guida del governo come primo ministro. Le elezioni anticipate seguono le dimissioni del governo a guida conservatrice, avvenute lo scorso dicembre in seguito alle proteste nazionali che hanno portato centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani, in piazza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bulgaria, urne aperte nel Paese per l'ottava volta in cinque anni Notizie correlate Bulgaria al voto, un seggio a Palazzo della Città: domenica urne aperte per i residenti a BariIl capoluogo pugliese si prepara a fare la sua parte per le elezioni politiche in Bulgaria. Le ottave elezioni in cinque anni in BulgariaL’ex presidente Rumen Radev è il favorito ed è convinto di poter superare la lunga fase d'instabilità politica: buona fortuna Le elezioni anticipate... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bulgaria al voto, un seggio a Palazzo della Città: domenica urne aperte per i residenti a Bari; Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-Putin; Urne aperte: Al via le elezioni in Bulgaria, favorito il centrosinistra | blue News; Dopo Ungheria, Bulgaria, Cipro, Svezia e Lettonia: le elezioni nell’UE nel 2026. Bulgaria, urne aperte nel Paese per l'ottava volta in cinque anniOggi i cittadini bulgari si recheranno alle urne per l'ottava volta in cinque anni, nella speranza di eleggere un parlamento in grado di risolvere la lunga ... lapresse.it Bulgaria al voto per l’ottava volta in cinque anni, Rumen Radev favorito nell’ennesima elezione anticipata. Ecco chi èDietro di lui si colloca il partito conservatore GERB dell’ex premier Boyko Borisov, fermo intorno al 20 per cento ... affaritaliani.it Elezioni in #Bulgaria: oggi si vota per l'ottava volta in 5 anni. Il favorito è Rumen Radev, presidente della Repubblica (ruolo con funzioni principalmente cerimoniali) dal 2017 fino a metà gennaio, quando si è dimesso poco prima della fine del suo secondo x.com La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino - facebook.com facebook