Le urne per il referendum sulla giustizia apriranno alle 7 e resteranno aperte fino a sera, consentendo ai cittadini di esprimersi su questa consultazione. La giornata è attesa con molta attenzione, mentre sui canali social istituzionali si registrano messaggi di preoccupazione e commenti vari. I cittadini sono chiamati a votare in questa prima giornata di consultazioni referendarie.

Roma, 22 marzo 2026 – L’apertura delle urne per il referendum sulla giustizia è preceduta da un’ombra di tensione che arriva direttamente dai canali social istituzionali. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto pesanti minacce di morte, pubblicando gli screenshot dei messaggi intimidatori ricevuti ieri sera sotto a un post che invitava ad andare a votare. “Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all’ordine del giorno, sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio. Una cosa è la critica – ha stigmatizzato il governatore lombardo – finanche l’insulto, ma quando, come in questo caso, la misura è colma è doveroso intervenire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, primo D-day. Urne aperte dalle 7, gli orari per votare: la guida

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