Telecomunicazioni | 200 miliardi di dollari per il 5G e l’era dell’automazione boom di investimenti globali

Nel 2023, Telecomunicazioni ha annunciato un investimento di 200 miliardi di dollari per sviluppare il 5G e l’automazione. Questa cifra rappresenta uno dei maggiori sforzi globali per accelerare la connettività e le tecnologie intelligenti. Le aziende puntano a migliorare le reti, aumentare la velocità e ridurre i tempi di risposta. In particolare, molte compagnie stanno ampliando le infrastrutture di rete in Europa e Asia, spingendo il settore verso una crescita rapida. I prossimi anni segneranno un’accelerazione significativa in questo settore.

La Rete al Futuro: Investimenti da 200 Miliardi per l'Era dell'Automazione. Il mercato globale delle infrastrutture di telecomunicazione è destinato a una crescita esponenziale, con una previsione di passaggio da 108,81 miliardi di dollari nel 2025 a 190,13 miliardi entro il 2033. Questa espansione, sostenuta da un tasso di crescita annuale composto del 7,3%, è guidata dall'adozione del 5G, dall'aumento del traffico dati e dalla virtualizzazione delle reti, trasformando radicalmente il settore e aprendo nuove opportunità economiche. Il 5G come Motore di Cambiamento. L'evoluzione del settore telco è in pieno svolgimento, con investimenti significativi in aggiornamenti infrastrutturali e nuove architetture di rete. InfraVia, Liberty Global e Telefónica, che insieme formano la joint venture di telecomunicazioni Nexfibre, acquisiranno il provider britannico di reti alternative Netomnia per 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di euro), secondo un annuncio di mercoledì.