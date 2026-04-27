Fortitudo Il successo vale ’solo’ il terzo posto

Nella partita tra Fortitudo Bologna e Forlì, la squadra ospite ha concluso con un punteggio di 96 a 65. Tra i giocatori in campo, Bossi ha segnato 6 punti, Rosser 20, Aradori 3, Gaspardo 12, Stephens 16, mentre Masciadri e Pinza hanno totalizzato 2 punti ciascuno. Pepe ha aggiunto 6 punti, mentre Berluti e Dicorato Romano non hanno segnato. Gazzotti e Tavernelli non sono entrati in campo.

FORLì 65 FORTITUDO BOLOGNA 96 UNIEURO: Bossi 6, Rosser 20, Aradori 3, Gaspardo 12, Stephens 16, Masciadri, Pinza 2, Pepe 6, Berluti, Dicorato Romano; Gazzotti ne, Tavernelli ne. All. Martino. FLATS SERVICE BOLOGNA: Della Rosa 12, Moore 14, Sarto 11, Anumba 12, Sorokas 2, Fantinelli, De Vico 7, Mastellari 20, Guaiana 11, Moretti 7. All. Caja. Arbitri: Grappasonno, Foti e Wassermann. Note: parziali 15-21; 35-51, 44-73. Tiri da due: Forlì 2033; Fortitudo 2138. Tiri da tre: 525; 1740. Tiri liberi: 1018; 35. Rimbalzi: 33; 44. La Fortitudo passa a Forlì, ma non basta per guadagnarsi la promozione diretta in serie A. La vittoria dei campani a Rimini e la sconfitta dei marchigiani a Livorno fa tornare subito in serie A Scafati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo Il successo vale ’solo’ il terzo posto [Multi-SUB] He Knew the Novel’s Future—So He Helped a Fallen Empress Rise Again Notizie correlate Non solo i milioni della Champions: Milan e Juve, sapete quanto vale il terzo posto?Visto l'ampio margine di vantaggio sulle quinte, Milan-Juventus di domani sera a San Siro potrebbe rischiare di perdere un po' di interesse sul campo. Milan Juve, ecco quanto vale il terzo posto: non solo i milioni della Champions. C’entrano i diritti tvdi Redazione JuventusNews24Milan Juve, ecco quanto vale il terzo posto: non solo i milioni della Champions. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La testa di Trombetta vale oro: Forlì salvo, playout evitati; Risultati, classifica e verdetti in serie A2 a fine stagione regolare; Bologna, crocevia Roma. Italiano sfida Gasperini: è una partita infinita che vale un po’ di futuro; Il sogno di Mastellari. Fortitudo, l’emozione più grande della mia vita. Credo alla promozione. La Fortitudo stravince a Forlì ma non basta, andrà ai playoffLa Effe si presenta da terza forza del campionato e da seconda della griglia alle spalle di Pesaro ... corrieredibologna.corriere.it Fortitudo, colpo da grande a Brindisi: la Effe espugna il PalaPentassugliaSarto e Moore trascinano i biancoblu al successo (71-81). La squadra di Caja balza in vetta al campionato in coabitazione ... today.it Fortitudo - Paffoni 92-82 https://www.agrigentooggi.it/fortitudo-agrigento-ai-play-in-sara-sfida-in-trasferta-contro-piacenza/ Foto di Nino Piraneo. - facebook.com facebook