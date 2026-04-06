A Alessandria è nato un coro aperto a persone di tutte le età, promosso dal Centro down locale. Il progetto di canto corale si svolge in via Mazzini 35 e coinvolge giovani, adulti e volontari. L’obiettivo dichiarato è favorire l’integrazione sociale attraverso l’attività musicale, creando uno spazio di partecipazione condivisa. L’iniziativa rappresenta una nuova opportunità per sviluppare relazioni e scambi tra i diversi partecipanti.

Il Centro down di Alessandria, situato in via Mazzini 35, ha avviato un progetto di canto corale inclusivo rivolto a giovani, adulti e volontari per promuovere l’integrazione attraverso la musica. L’iniziativa, che prevede incontri ogni sabato alle 15, è aperta a tutta la cittadinanza e in particolare a chi è supportato da enti locali specializzati in categorie fragili. L’attività nasce dalla sinergia tra la struttura di via Mazzini e l’insegnante di canto dell’Aps I Pochi. Questo percorso non si limita all’esecuzione musicale, ma punta a trasformare il tempo del sabato pomeriggio in un’occasione di crescita personale e condivisione sociale per tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, l’armonia che unisce: nasce il coro per tutti

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