Forme e pratiche paradossali di scambio – con Cesare Pietroiusti

La School for Curatorial Studies Venice ha annunciato il primo evento del suo programma pubblico, inserito nel progetto espositivo one touch of nature makes the whole world kin. L’appuntamento prevede un intervento di Cesare Pietroiusti dal titolo Forme e pratiche paradossali di scambio, che si svolgerà nel contesto della mostra. L’iniziativa coinvolge il pubblico interessato a esplorare aspetti legati ai modi di scambio e alle pratiche artistiche.

Nel contesto del progetto espositivo one touch of nature makes the whole world kin, la School for Curatorial Studies Venice è lieta di annunciare il primo evento del suo public programme che vedrà partecipazione di Cesare Pietroiusti per il talk Forme e pratiche paradossali di scambio. Il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Kurdistan, forme di autodifesa, pratiche di liberazione 'Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà': Valeria Verdolini presenta il suo ultimo libroServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Officine Europa, in collaborazione con La città che vogliamo e...