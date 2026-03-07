Kurdistan forme di autodifesa pratiche di liberazione

Il Kurdistan è una regione abitata da un popolo suddiviso in quattro stati, senza un accordo ufficiale sulla sua autonomia. Dopo la fine dell’Impero Ottomano, sono emerse diverse pratiche di autodifesa e di liberazione, che coinvolgono gruppi locali e organizzazioni armate. La questione rimane aperta e senza una soluzione definitiva, mentre le tensioni continuano a influenzare la vita quotidiana della popolazione.

Un popolo diviso in quattro stati, senza consenso. A partire dalla fine dell’Impero Ottomano, con il trattato di Sèvres (1920), il Kurdistan viene diviso tra quattro stati-nazione (Turchia, Iran, Iraq, Siria); il trattato prevede la possibilità, per la minoranza curda, di ottenere l’indipendenza, ma nel 1923, a Losanna, ogni possibile concessione viene cancellata. Da quel momento ai curdi – un popolo di circa 40 milioni di persone – viene impedito di parlare la propria lingua e di coltivare e diffondere la loro cultura all’interno della comunità. Con lo scopo di affermare l’esistenza del popolo curdo e della sua cultura nasce nel 1978 il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Kurdistan, forme di autodifesa, pratiche di liberazione Oltre la vittimizzazione: a Parma la presentazione del libro L’autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storiaSabato 7 marzo, alle ore 17 presso la Casa delle donne (via Melloni 1, Parma), si terrà la presentazione del volume L’autodifesa delle donne. Lotta alla burocrazia e pratiche più veloci, digitalizzate oltre 82mila pratiche di Perugia: i dati e opportunitàContinua il percorso di digitalizzazione dei documenti cartacei del Comune di Perugia presenti in grandissima parte nel l’archivio comunale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kurdistan forme di autodifesa pratiche.... Argomenti discussi: Nasce l’alleanza dei partiti curdo-iraniani, tra repressione e attacco Israele-USA; Iran, analista iracheno Al Jashami a Nova: Gli Usa non puntano su invasione ma su forze speciali e curdi.