Formazioni ufficiali Cagliari Atalanta | le scelte di Pisacane e Palladino per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Atalanta sono state annunciate prima dell'inizio del match di Serie A. Per il Cagliari, Pisacane è stato inserito tra i titolari, mentre l’Atalanta ha scelto Palladino come proprio allenatore. Le squadre sono scese in campo con le rispettive scelte di formazione, pronte a disputare l’incontro. La partita si è svolta con le formazioni ufficiali confermate poco prima del fischio d’inizio.

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