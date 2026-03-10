50 milioni per la formazione del personale ATA Uil Scuola | Primo risultato delle rivendicazioni

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la firma di un decreto che stanzia 50,3 milioni di euro destinati alla formazione in servizio del personale ATA. Le risorse, secondo quanto comunicato dal ministero, saranno assegnate alle scuole polo, che avranno il compito di organizzare percorsi formativi rivolti al personale.